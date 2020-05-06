Saruhanlı’da yatırım atağı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, arazi yollarının 100 kilometrelik kısmına bu yaz asfalt atmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Bilgin, ilçedeki yedek 11 sulama kanalının kıyısından geçen Hacırahmanlı ile Adiloba Mahallesi arasındaki yolda devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Bilgin, “Çiftçi ve üreticilerimize verdiğimiz sözü tutarak arazi yollarına asfalt atıyoruz. Çünkü çiftçi üretmezse kıtlık olur ve insanlık aç kalır. Hedefimiz bu yıl yaz dönemizde 100 kilometre asfalt atmak. Üreticilerimizin arazilerine rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız” dedi.

Sarıçam’a alan

Öte yandan Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı Belediyesi, Sarıçam Mahallesi’ne düğün, dernek ve cemiyet gibi sosyal etkinliklerin yapılabileceği üzeri kapalı alan inşa etti. Başkan Bilgin, her türlü hava şartında vatandaşın burada rahatça etkinliğini yapabileceğini dile getirdi. Ayrıca belediye, Sarısığırlı Mahallesi’nin ihtiyacı olan cami lojmanını hayata geçirdi. Azimli Mahallesi’nde bulunan ve ihtiyaca cevap veremez hale gelen açık düğün salonunun, bakım ve onarımı yapıldı.