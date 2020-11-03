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    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı’dan 13 kişilik ekip
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    03.11.2020 - 00:02 |

    Saruhanlı’dan 13 kişilik ekip

    Saruhanlı’dan 13 kişilik ekip

    İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle Saruhanlı Belediyesi, bölgede devam eden enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İzmir’e 13 kişilik ekip gönderdi. Ayrıca belediye, Saruhanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) 50 koli gıda ve battaniye yardımında bulundu.

    Hazırlanan yardım malzemeleri Başkan Vekili Özgür Göktoprak, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Kültür ve Sanat Birimi Sorumlusu Aysun Helvacıoğlu tarafından vakfa teslim edildi.

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