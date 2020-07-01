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    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı’nın kalbi yenilendi!
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    01.07.2020 - 07:00 |

    Saruhanlı’nın kalbi yenilendi!

    Saruhanlı Belediyesi, resmi törenlerin ve bir çok etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nı yeniledi.

    Saruhanlı’nın kalbi yenilendi!

    Saruhanlı Belediyesi, resmi törenlerin ve bir çok etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nı yeniledi. Saruhanlı’nın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirten Başakn Zeki Bilgin, “İlçenin kalbi olan meydanı daha modern ve kullanışlı bir hale getirdik. Atatürk heykelini daha uygun bir bölgeye taşıdık. Bay, bayan ve engellilerin faydalanabileceği yeraltı tuvaleti inşa edildi. Önümüzdeki günlerde törenle hizmete açılacak” dedi.

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