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    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı’ya 98 araçlık ikinci otopark
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    01.12.2020 - 00:03 |

    Saruhanlı’ya 98 araçlık ikinci otopark

    Saruhanlı’ya 98 araçlık ikinci otopark

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki otopark sorununa çözüm sağlamak amacıyla, yıkılan Milli Egemenlik İlkokulu bahçesini 98 araçlık otoparkta dönüştürdüklerini bildirdi.

    Sorunu çözmek için boş alanları değerlendirdiklerini ifade eden Bilgin, “5’i engelli aracı park yeri olmak üzere toplam 98 adet park alanımız oldu. Böylelikle hem atıl halde ki alanı değerlendirmiş olduk. Hem de otopark sıkıntısını hafifletmiş olduk. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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