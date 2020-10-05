Saruhanlı’ya 98 araçlık otopark

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki otopark sorununa çözüm sağlamak amacıyla, yıkılan Milli Egemenlik İlkokulu bahçesini 98 araçlık otoparkta dönüştürmek için çalışma başlattı. Alanda 5’i engelli aracı park yeri olmak üzere toplam 98 adet park yeri olacağını belirten Bilgin, “Hem atıl halde ki alanı değerlendirmiş olacağız hem de otopark sıkıntısını hafifletmiş olacağız” dedi.

Saruhanlı Belediyesi, mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ancak bir kaç yıldır atıl halde bulunan PTT binası önündeki alanı da geçen yıl otoparka dönüştürmüştü.