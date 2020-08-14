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    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı’yı konuştular
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    14.08.2020 - 00:05 |

    Saruhanlı’yı konuştular

    Saruhanlı’yı konuştular

    Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için gittiği Saruhanlı’da Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti. Başkan Bilgin ve Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik ve Mesut Sökmen tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Bilgin’den ilçeyle ilgili bilgi aldı. Ziyarette, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İlçe Jandarma Komutanı ykut Kurban ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül de hazır bulundu. Başkan Bilgin, “Sayın Valimizin ziyaretinden onur duyduk” dedi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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