Saruhanlı’yı konuştular

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için gittiği Saruhanlı’da Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti. Başkan Bilgin ve Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik ve Mesut Sökmen tarafından karşılanan Vali Karadeniz, Bilgin’den ilçeyle ilgili bilgi aldı. Ziyarette, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İlçe Jandarma Komutanı ykut Kurban ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül de hazır bulundu. Başkan Bilgin, “Sayın Valimizin ziyaretinden onur duyduk” dedi.