04.06.2020 - 00:01 |
Sasalı açılıyor
Virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Sasalı Doğal Yaşam Parkı, bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak.
Binlerce ağaç ve bitki çeşitliliğiyle İzmirlilere nefes aldıran park hafta içi 09.00-18.00, hafta sonları ise 09.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 425 bin metrekare alan üzerinde 134 türden 3 bine yakın hayvan bulunuyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."