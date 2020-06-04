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    HaberlerEge Haberleri Sasalı açılıyor
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    04.06.2020 - 00:01 |

    Sasalı açılıyor

    Virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan Sasalı Doğal Yaşam Parkı, bugün kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak.

    Sasalı açılıyor

    Binlerce ağaç ve bitki çeşitliliğiyle İzmirlilere nefes aldıran park hafta içi 09.00-18.00, hafta sonları ise 09.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 425 bin metrekare alan üzerinde 134 türden 3 bine yakın hayvan bulunuyor.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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