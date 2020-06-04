Sasalı açılıyor

Binlerce ağaç ve bitki çeşitliliğiyle İzmirlilere nefes aldıran park hafta içi 09.00-18.00, hafta sonları ise 09.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 425 bin metrekare alan üzerinde 134 türden 3 bine yakın hayvan bulunuyor.