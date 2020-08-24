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    HaberlerEge Haberleri Sasalı’dan ayrıldılar
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    24.08.2020 - 00:04 |

    Sasalı’dan ayrıldılar

    Yaralı halde bulunduktan sonra tedavileri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sasalı’daki Doğal Yaşam Parkı’nda yapılan 4 leylek doğaya bırakıldı.

    Sasalı’dan ayrıldılar

    Özgürlüklerine kavuşan leylekler, kanatlanarak Sasalı’dan ayrıldı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, “Leylekler önemli kuşlar. Bir leylek, üreme döneminde yüzlerce fare, yılan, böcek, danaburnu ve tarım zararlısı tüketiyor. Onları korumak, tarımı korumak anlamına geliyor” dedi.

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