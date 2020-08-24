Sasalı’dan ayrıldılar

Özgürlüklerine kavuşan leylekler, kanatlanarak Sasalı’dan ayrıldı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, “Leylekler önemli kuşlar. Bir leylek, üreme döneminde yüzlerce fare, yılan, böcek, danaburnu ve tarım zararlısı tüketiyor. Onları korumak, tarımı korumak anlamına geliyor” dedi.