07.06.2020 - 00:03 |
Şaşırtan iletişim!
İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda bakıcıların, aslan, kaplan, yılan ve fillerle iletişimi şaşırtıyor. Park Müdürü Şahin Afşin, hayvanların bakıcılarını tanıdığını, arada duygusal bir ilişki olduğunu söylüyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.