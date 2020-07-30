‘Şaşırtıcı derecede iyi’

Güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya’nın 7 kentinden davet edilen 35 turizm profesyonelinin “İzmir-Kuşadası” ziyaretini sayfalara taşıyan şef redaktör Matthias Gürtler, “Gezinin ardından 35 seyahat satıcısı aynı fikirdeydi. Türklerin koronavirüse karşı böyle geniş ve tutarlı önlemleri alması şaşırtıcıydı. Bütün bunlara, güvenlik önlemlerin artırılmasına rağmen tatil deneyiminin hemen hemen hiç kısıtlanmaması bir başka önemli konuydu” ifadelerini kullandı. Otellerde alınan önlemler, turizm profesyonellerinin görüşleri ise şöyle özetlendi:



‘Herkes sağlıklı döndü’



“Her otelin önünde ayakkabıları otomatik dezenfekte eden paspaslar var. Tüm misafirlerinin otele ilk adımında ateşleri ölçülüyor. Bunlara ilave olarak, odalar dezenfekte ediliyor. Resepsiyonda maske kullanımı zorunlu tutuluyor. Katılımcılar, Türklerin coşkulu ev sahipliğinden çok etkilendi. Acenteler Türkiye’de tatili çok aktif biçimde piyasaya sunacak. Ayrıca geziden sonra kimsede test pozitif çıkmadı ve hiçbirinin Almanya’ya girerken herhangi bir sorunu yoktu.”