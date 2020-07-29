Satış yerlerinde önlemler tamam

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede kurulan kurban satış yerlerinde denetim ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Denetimlerde kurbanlıkların menşei, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakıldı, satış alanlarında da hijyen ve uygunluk kontrollerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirildi.