BİST1.1530.00EURO8.170.47USD6.940.18ALTIN436.511.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Satış yerlerinde önlemler tamam
    ABONE OL
    29.07.2020 - 07:00 |

    Satış yerlerinde önlemler tamam

    Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede kurulan kurban satış yerlerinde denetim ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

    Satış yerlerinde önlemler tamam

    Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede kurulan kurban satış yerlerinde denetim ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Denetimlerde kurbanlıkların menşei, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakıldı, satış alanlarında da hijyen ve uygunluk kontrollerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirildi.

    Kahramanmaraş'ta feci kazaKahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Sıradaki Haber