19.05.2020 - 07:00 |
Satranç heyecanı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bergama Belediyesi’nin düzenlediği Online Satranç Turnuvası tamamlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bergama Belediyesi’nin düzenlediği Online Satranç Turnuvası tamamlandı. İlk bölümü Bergama içi olan turnuvanın dün yapılan ikinci bölümünde de Türkiye geneli müsabakalar yer aldı. Online turnuvada 2 saatte toplam bin 43 karşılaşma ve 64 bin 616 hamle yapıldı. Başkan Hakan Koştu, tüm sporcuları kutladı, dereceye girenlerin ödüllerinin kargoyla adreslerine gönderileceğini ifade etti.
İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.