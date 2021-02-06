'Savaşan bir takım olduk'

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta takipçisi Diyarbekirspor’la evinde 1-1 berabere kalan lider Bucaspor 1928, fırsat tepti. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, “Duran topta bir hata yaptık. Maalesef hiç beklemediğimiz anda ikinci golü ararken kalemizde bir gol gördük. Oyuncularımızın mücadelesinden, isteğinden memnunum. Bundan sonraki maçlarımızı kazanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.