Savaşmaya devam

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta pazar günü Gölcükspor’a konuk olacak Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, futbolcularını uyardı. Çok zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Rakibimiz karşılaşmayı mutlaka kazanmak isteyecektir. Hafta içinde kadrolarını yine takviye ettiler. İddialı bir takıma konuk olacağız. Mücadeleyi bitiş düdüğüne kadar hiç bırakmayıp 3 puanı alacağız” dedi.