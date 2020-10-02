85,74BİST1.1440.00EURO9.100.06USD7.750.14ALTIN473.941.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Savaşmaya devam
    ABONE OL
    02.10.2020 - 07:00 |

    Savaşmaya devam

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta pazar günü Gölcükspor’a konuk olacak Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, futbolcularını uyardı.

    Savaşmaya devam

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta pazar günü Gölcükspor’a konuk olacak Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, futbolcularını uyardı. Çok zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirten tecrübeli teknik adam, “Rakibimiz karşılaşmayı mutlaka kazanmak isteyecektir. Hafta içinde kadrolarını yine takviye ettiler. İddialı bir takıma konuk olacağız. Mücadeleyi bitiş düdüğüne kadar hiç bırakmayıp 3 puanı alacağız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Kraliyet bursu alan ilk Türk! Haydi Türkiye oylarımız Beren’e

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Hapsedilmedi 1 kadına kıydı

    Sıradaki Haber