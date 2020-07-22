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    22.07.2020 - 07:00 |

    Savaştepe memnun

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ile birlikte, Büyükşehir’in Savaştepe’nin Soğucak Mahallesi’ne yaptırdığı yeni köprüyü ve Balıkesir-Savaştepe arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

    Savaştepe memnun

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ile birlikte, Büyükşehir’in Savaştepe’nin Soğucak Mahallesi’ne yaptırdığı yeni köprüyü ve Balıkesir-Savaştepe arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.
    Köprünün yıkılma tehlikesi olması üzerine talepte bulunduklarını ifade eden Şimşek, “Hızlıca yenilenip hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Yılmaz da, “Bende il başkanımız ve vekillere teşekkür ediyorum. Bu işleri yapabilmemiz için bakanlıklardan alabileceğimiz kaynaklar konusunda çabalıyorlar” diye konuştu.

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