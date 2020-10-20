Savaştık ama kazanamadık!

Süper Lig’de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı’nda zirve takipçisi Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, mücadeleden 3 puanla ayrılamasalar da performanslarından memnun olduğunu söyledi. Fenerbahçe’nin zirve yolunda büyük yatırımlar yaptığını belirten Palut, “Kendi evimizde iyi mücadele ederek kazanmak istediğimiz bir maçtı” dedi.

‘Toparlanacağız’

Karşılaşmanın ilk yarısında dengeyi koruduklarını ancak ikinci yarının ortalarına kadar kötü bir performans sergilediklerini ifade eden teknik sorumlu, “Guilherme’nin 2. golünden sonra ayağa kalkan bir Göztepe vardı. Maçın sonuna kadar goller bulabilmek adına çok zorladık, pozisyonlar da yakaladık ama istediğimiz golü bulamadık” diye konuştu.

“Kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, “Oyunun 20 dakikalık periyodu haricinde özellikle son 30 dakikalık performanstan ötürü memnunum. 5 gün sonra maçımız var. Kısa zamanda toparlanıp Kasımpaşa maçına hazırlanacağız” dedi. Öte yandan mağlubiyet sonrası sarı kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü. Bir bölüm sahada mücadele eden futbolcuların performansını beğenirken, diğer bölüm ise İlhan Palut ve teknik ekibinin başarısızlığını öne sürdü.