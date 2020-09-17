Saygılı’dan ‘Kardeşlerimizi koruyalım’ çağrısı

Myanmar ordusu askerlerinin, Arakanlı Müslümanlara karşı insanlık dışı uygulamalarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, komuoyundan büyük destek gördü. Saygılı’nın 100 binden fazla görüntülenme alan ve birçok insanın konuya dikkatini çeken tweetinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’nin öncülüğünde İslam dünyası, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerini harekete geçirmeli, Arakanlı kardeşlerimize yapılan soykırımı engellemeliyiz. Ayrıca bu zalimlerin en ağır cezayı alması için elimizden gelen tüm gayreti gösterme vaktidir.”

Geçen haftalarda Lahey’de Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çıkan iki Myanmar ordusu askeri, üstlerinden aldıkları emirle uyguladıkları zulmü itiraf etti. Kadın, çocuk, erkek ayırmadan katliama yapan ve 20 köyü haritadan silen askerler, 80 Arakanlı Müslüman’ın hayatına son verdi.

Saygılı’nın paylaşmış olduğu video, kısa süre içerisinde binlerce insan tarafından izlendi.