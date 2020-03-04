"Saygıyla anıyoruz"

‘Yıldıramazlar’

Karabağlar Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında İdlib şehitleri anıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetiminde yapılan toplantı, İdlib’deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başlandı. Daha sonra CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri, saldırıyı bildirileriyle kınadı.

Başkan Selvitopu, acılı ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi, “Askerlerimizi şehit verdiğimiz bu tür saldırılar asla bizi yıldıramaz. Ülkemizin güvenliği, toplumumuz geleceği açısından bu mücadeleyi vermek zorundayız” dedi.

‘Artık olmasın’

Konak Belediyesi’nin meclis toplantısına şehit haberleri damga vurdu. Oturum, şehitlerin anısına saygı duruşuyla başladı. İdlib şehidi, Konak’tan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan da 29 Şubat’ta son yolculuğuna uğurlanmıştı. Başkan Abdül Batur, “Maalesef Konak’tan da şehit haberleri aldık. İlk şehidimiz Kadifekale’den Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan’ı toprağa verdik. Bugün yine Hasan Özdemir Mahallesi’nden Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak’ı kaybettik. Artık şehit haberleri olmasın istiyoruz” dedi.

‘Ulusun başı sağolsun’

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı, İdlib’de şehit olan askerler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Toplantının açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “İdlib’de meydana gelen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun” dedi.

Belediye, şehit Mehmetçikler için lokma hayrı da yaptı. Ana hizmet binası önünde dualar eşliğinde dökülen lokmalar vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Ömer Günel ile Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı hayırda, şehitler anıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, askerlerin şehit olmadığı bir ülke dilediklerini belirtti, “Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen saldırıda 34 kahraman askerimizi şehit verdik. Acımız büyük. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

Konserler iptal edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 6 Mart Cuma günü düzenleyeceği Türk sanat müziği konseri ile 8 Mart’taki Ahmet Selçuk İlkan konserini İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen Mehmetçikler nedeniyle iptal etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehitleri saygıyla andıklarını söyledi.

Kınık, teröre karşı yürüdü

İzmir’in Kınık ilçesi, şehitler için mevlit okuttu, bir yürüyüşle de terör lanetlendi. Belediyenin Merkez Çarşı Camii’nde düzenlediği mevlid-i şerif programına Kaymakam Erol Türkmen ve Belediye Başkanı Sadık Doğruer de katıldı. Bir öğrenci tarafından şehitlerin adı okununca, meydandakiler, “Burda” diye seslendi.