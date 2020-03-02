02.03.2020 - 00:00 |
Saygun’da caz esintili gece
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, caz müziğin önemli vokallerinden Jülide Özçelik’e ev sahipliği yaptı. Konserde Neşet Ertaş ve Aşık Veysel’den eserler seslendirdi. ‘Yalan Dünya’ türküsü ise salonu dolduranlar tarafından hep bir ağızdan söylendi.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.