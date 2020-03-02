Saygun’da caz esintili gece

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, caz müziğin önemli vokallerinden Jülide Özçelik’e ev sahipliği yaptı. Konserde Neşet Ertaş ve Aşık Veysel’den eserler seslendirdi. ‘Yalan Dünya’ türküsü ise salonu dolduranlar tarafından hep bir ağızdan söylendi.