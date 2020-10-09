Germencik Belediyesi, 2019 yılı mali dosyalarını inceleyen Sayıştay’dan tam not aldı. Oluşturulan raporda, Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in göreve geldiği Mart 2019 yılından itibaren yapılan tüm işlemlerin usulüne uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. İncelemede, 2019 yılına ait Belediye eski Başkanı Ümmet Akın’ın görevde olduğu ocak, şubat ve mart ayları da mercek altına alındı, usule uygun olmayacak talimatlarla toplam 110 bin lira kamu zararı oluştuğu ifade edildi. Ayrıca Akın’ın, “Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı” olarak gazetelere ilan verdirdiği ve ücretini belediyeye fatura ettirdiği belirtildi.

‘Şeffaf ve disiplinli mali düzen’

Başkan Fuat Öndeş, rapora ilişkin, “Açık, şeffaf ve disiplinli bir mali düzen kuracağız, halkımızın hakkını koruyacağız diye yola çıktık ve bu anlamda çok büyük işler başardık. Hedeflediğimiz ve beklediğimiz sonuç nihayetinde tebliğ edildi ve Sayıştay’dan bir nevi teşekkür almış olduk. Bundan sonra da hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz” dedi.