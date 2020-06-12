Sedat Biga, Alsancak’ta

İstanbul’da pek çok tanınmış ismin tercih ettiği Sedat Biga İzmir Hair Studio, şimdi de İzmir Alsancak Gül Sokak’ta hijyenik ve kaliteli saç tasarım uygulamalarıyla hizmet veriyor. İşletmeciler Hamdi ve Tahir Soysal, son olarak ünlü ses sanatçısı Işın Karaca’ya renklendirme ve mikro kaynak uygulaması yaptıklarını söyledi, “Bizim için hijyen ve kalite birinci sırada. Kişiye özel randevu sistemiyle çalışıyoruz. İzmir’de mikro kaynak, medikal ve renklendirme işlemlerinde öncü olduk” dedi.