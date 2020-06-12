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    HaberlerEge Haberleri Sedat Biga, Alsancak’ta
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    12.06.2020 - 00:02 |

    Sedat Biga, Alsancak’ta

    Sedat Biga, Alsancak’ta

    İstanbul’da pek çok tanınmış ismin tercih ettiği Sedat Biga İzmir Hair Studio, şimdi de İzmir Alsancak Gül Sokak’ta hijyenik ve kaliteli saç tasarım uygulamalarıyla hizmet veriyor. İşletmeciler Hamdi ve Tahir Soysal, son olarak ünlü ses sanatçısı Işın Karaca’ya renklendirme ve mikro kaynak uygulaması yaptıklarını söyledi, “Bizim için hijyen ve kalite birinci sırada. Kişiye özel randevu sistemiyle çalışıyoruz. İzmir’de mikro kaynak, medikal ve renklendirme işlemlerinde öncü olduk” dedi.

    Yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardıMuğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Karaova Mahallesi 201. Sokak'taki bir evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi
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