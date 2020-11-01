85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Seferber oldular
    ABONE OL
    01.11.2020 - 07:00 |

    Seferber oldular

    Buca Belediyesi, son yılların en büyük depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu.

    Seferber oldular

    Buca Belediyesi, son yılların en büyük depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu. Başkan Erhan Kılıç, 47 mahallenin tamamında durum tespiti yaptı, can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti, geceyi dışarda geçiren vatandaşlara gıda, barınma, ısınma, tuvalet ve güvenlik desteği ulaştırılmasını sağladı. Depremde yıkım yaşanan bölgelerle ilgili çalışma programı oluşturan Kılıç, Bayraklı için hazırlanan bin 500 kişilik çorba, 2 bin kişilik su, 2 bin kişilik çay, 5 bin maske, bin 500 litre dezenfektan, bin battaniye, 1 seyyar tuvalet, 2 ikram aracı ve 250 çadır ihtiyacının ulaştırıldığını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Sıradaki Haber