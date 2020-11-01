Seferber oldular

Buca Belediyesi, son yılların en büyük depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu. Başkan Erhan Kılıç, 47 mahallenin tamamında durum tespiti yaptı, can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti, geceyi dışarda geçiren vatandaşlara gıda, barınma, ısınma, tuvalet ve güvenlik desteği ulaştırılmasını sağladı. Depremde yıkım yaşanan bölgelerle ilgili çalışma programı oluşturan Kılıç, Bayraklı için hazırlanan bin 500 kişilik çorba, 2 bin kişilik su, 2 bin kişilik çay, 5 bin maske, bin 500 litre dezenfektan, bin battaniye, 1 seyyar tuvalet, 2 ikram aracı ve 250 çadır ihtiyacının ulaştırıldığını söyledi.