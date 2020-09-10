Seferihisar Belediyesi’nden Anadolu Ateşi ile kutlama

Yarın Seferihisar Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak etkinlikler, Sığacık Kaleiçi “Cam İşleme Sergisi” ve Girlen Mevkii’nde Anadolu Ateşi’nin sahne performansı ile devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapılan Nebil Özgentürk özel belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi gösterisi, pandemi süreci dolayısıyla “park et seyret” formatında gerçekleşecek. Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Başkan İsmail Yetişkin, “Seferihisarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında kutlayacağız” dedi.