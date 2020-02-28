28.02.2020 - 07:00 |
Seferihisar esnafı için protokol
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil ile işbirliği protokolü imzaladı.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil ile işbirliği protokolü imzaladı. Yerel esnafın güçlendirilmesini amaçlayan projeyle, kadın girişimciler ve genç işsizliği konularında da özel çalışmalar yapılacak. Ayrıca, belediyeye haftanın belirli bir günü gelecek oda görevlisi, vatandaşın taleplerini dinleyecek.
Yunanistan sınırını otobüsle kapattıYunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.