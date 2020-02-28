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    HaberlerEge Haberleri Seferihisar esnafı için protokol
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    28.02.2020 - 07:00 |

    Seferihisar esnafı için protokol

    Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil ile işbirliği protokolü imzaladı.

    Seferihisar esnafı için protokol

    Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil ile işbirliği protokolü imzaladı. Yerel esnafın güçlendirilmesini amaçlayan projeyle, kadın girişimciler ve genç işsizliği konularında da özel çalışmalar yapılacak. Ayrıca, belediyeye haftanın belirli bir günü gelecek oda görevlisi, vatandaşın taleplerini dinleyecek.

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