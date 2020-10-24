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    HaberlerEge Haberleri Seferihisar’a çiftçi okulu...
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    24.10.2020 - 07:00 | | AA

    Seferihisar’a çiftçi okulu...

    Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hayata geçen Uygulamalı Çiftçi Okulu, Seferihisar’da başladı. Proje kapsamında, 3 bin kişiye mesleki eğitim verilecek

    Seferihisar’a çiftçi okulu...

    Seferihisar’da Avrupa Birliği’nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamındaki ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu’ hizmete girdi. Program kapsamında, ilk eğitim mandalina bahçesinde verildi. 30 aylık sürede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞ-KUR gibi kuruluşların işbirliğiyle Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Manisa’da yürütülecek. Faydalanıcılar arasından seçilecek 3 bin kişiye mesleki eğitim verilecek. Her ilde 2 istihdam fuarı düzenlenecek. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “AB, Türkiye’nin istihdam alanındaki etkileyici çabalarına, özellikle de yardım programının öncelikli alanları olan mültecilerin tarımsal istihdamıyla eğitim, sağlık ve korumaya yönelik diğer kritik çalışmalara katkıda bulunmaktan gurur duyuyor” dedi. 

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