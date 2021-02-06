Seferihisar’da Karakılçık toprakla buluştu

“Bu yıl da karakılçık buğdayımızı bugüne kadar olduğu gibi kurda kuşa aşa diyerek serpiyoruz” diyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üretimin öneminin ciddi derecede arttığı bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri de buğday oldu. Ayrıca Karakılçık buğdayından yapılan una talepler de büyük bir artış gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanız Tunç Soyer’in Seferihisar’da 2009 yılında başlatmış oluğu Yerel ve Kırsal Kalkınma çalışmalarının bir sonucu olarak başlayan, “Başka Bir Tarım Mümkün” projesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Seferihisar’da 9 yıldır 300 dönümlük alanda üretilen Karakılçık buğdayının 1000 dönümlük alanda üretilmesi hedefleniyor.