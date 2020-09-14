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    HaberlerEge Haberleri Seferihisar’ı cama işlediler
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    14.09.2020 - 00:00 |

    Seferihisar’ı cama işlediler

    Ürkmez Gençlik Merkezi’ndeki kursiyerlerin eserleri, kurtuluşun 98. yılına özel düzenlenen sergide görücüye çıktı

    Seferihisar’ı cama işlediler

    Seferihisar Belediyesi’nin kurtuluş kutlamaları sergiyle devam ediyor. Sığacık Kaleiçi’nde açılan Cam İşleme Sergisi’nşn açılışını yapan Başkan İsmail Yetişkin, “Ürkmez Gençlik Merkezi Cam İşleme Atölyesi öğrencilerinin ürettiği birbirinden güzel eserleri görebilirsiniz. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri’ne yolladığımız bir eserimiz, ülkenin en saygın cam müzelerinden Museum of Glass Washington’da sergileniyor. Üretmenin mutluluğu sanatçılarımızın, haklı gurur hepimizindir, desteklerimiz sürecek. Cam İşleme Atölyesi eğitmenimiz Gülten Kular ve öğrencilerini tebrik ediyorum” diye konuştı.

    Saf altından

    Beş yıldır sergi için çalıştıklarını belirten Kular da, “Sergilenen 20 eserimizde Seferihisar’ı görebilirsiniz. Mandalina, lavanta, Çocuk Belediyesi gibi değerlerimizi altın suyu ve saf altın kullanarak camlara işledik. Bu eserleri Seferihisar’ın doğum gününde sergilemek çok kıymetli” dedi.

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