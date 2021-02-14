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    HaberlerEge Haberleri Seferihisar’ı konuştular
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    14.02.2021 - 00:02 |

    Seferihisar’ı konuştular

    Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ankara’ya kapsamlı bir ziyaret yaptı.

    Seferihisar’ı konuştular

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok bürokratla yapılan görüşmelerin odağında Seferihisar’a yapılan yatırımlar ve projeler vardı. Yetişkin, Kılıçdaroğlu’na detaylı bir sunum yaptı, ilçeyle ilgili rapor verdi, “Genel Başkanımızın liderliğinde, çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. İzmir’e ve ilçemize verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. İyi Parti Genel Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Yetişkin, Genel Sekreteri Uğur Poyraz’la görüştü.

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