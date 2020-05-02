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    HaberlerEge Haberleri Seferihisar’ın ucuz ikinci marketi açıldı
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    02.05.2020 - 00:04 |

    Seferihisar’ın ucuz ikinci marketi açıldı

    İzmir Seferihisar Belediyesi, vatandaşların daha ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamayı Ürkmez’de de sürdürüyor.

    Seferihisar’ın ucuz ikinci marketi açıldı

    Halk Market projesiyle yeni bir döneme giren Belediye, Ürkmez ve çevresinde yaşayan vatandaşların yararlanacağı ve ayrıca sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerinin kullandığı Halk Kart’ın kullanılacağı, ilçenin en ucuz ikinci marketini açtı. Açılış törenine Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı. Yetişkin, “Üreticimizi yaşatacağız ki, sofralarımız bereketli olsun. Ürkmezli kardeşlerim ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşacak ki, sağlıklı nesiller yetişecek” dedi.

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