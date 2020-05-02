02.05.2020 - 00:04 |
Seferihisar’ın ucuz ikinci marketi açıldı
İzmir Seferihisar Belediyesi, vatandaşların daha ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamayı Ürkmez’de de sürdürüyor.
Halk Market projesiyle yeni bir döneme giren Belediye, Ürkmez ve çevresinde yaşayan vatandaşların yararlanacağı ve ayrıca sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerinin kullandığı Halk Kart’ın kullanılacağı, ilçenin en ucuz ikinci marketini açtı. Açılış törenine Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı. Yetişkin, “Üreticimizi yaşatacağız ki, sofralarımız bereketli olsun. Ürkmezli kardeşlerim ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşacak ki, sağlıklı nesiller yetişecek” dedi.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.