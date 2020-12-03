Seferlere pandemi ayarı

Tüm hatlarda hafta içi günlerde saat 21.00’e kadar mevcut sefer planları uygulanacak. ESHOT otobüsleri, hafta içi saat 21.00’den sonra ve hafta sonları 89 ana hatta seferlerine devam edecek. İZBAN’da 21.00’den sonra günün son seferine kadar 24 dakikada bir sefer uygulamasına geçilecek. Metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında hafta içi 21.00-00.20 saat diliminde seferler 30 dakikada bir yapılacak. Hafta sonları da seferler 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir gerçekleştirilecek. İZDENİZ’de hafta içi günlerde 21.00 ve 22.00 saatlerinde Bostanlı-Karşıyaka-Konak ring seferleri yapılacak. ESHOT’un, sağlık çalışanları için ücretsiz tahsis ettiği altı özel servis de hastanelerin vardiya saatlerine uygun olarak hafta boyunca her gün seferlerine devam edecek. ‘Sağlık Görevlileri İçindir’ yazılı tabelanın bulunduğu otobüsler; Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Yenişehir’den sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı seferler yapıyor.