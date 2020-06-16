Şeftali ve nektarin güldürecek

Yaz aylarının gelmesiyle hasadı yapılan şeftali ve nektarinde ihracat hızlı başladı. Şeftalide ilk sırada Rusya’nın yer aldığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “İhracatın yüzde 80’inin yapıldığı Rusya’ya 8 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Rusya’yı 900 bin dolarla Irak ve 500 bin dolarla Romanya izledi. Nektarinin ihracatında da artış yaşandı. Geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre nektarin ihracatı yüzde 49 artarak 10 milyon dolardan 14 milyon 897 bin dolara çıktı. Bu yıl verim ve kalite yüksek. Şeftalide yılı 50 milyon dolarlık ihracatla kapatacağımıza inancımız tam. Nektarin de olağanüstü bir durum olmazsa 60 milyon doları yakalarız diye umut ediyoruz” dedi.