Şehidin adını çocuklar yaşatacak

Geçen yıl Şırnak’ta şehit olan Germencikli Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un adının verildiği park, törenle açıldı. Yaklaşık dört dönümlük bir alana inşa edilen ve çok amaçlı bir sosyal tesis olarak tasarlanan Şehit Görkem Akkuş Parkın açılış kurdelesini Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kaymakam Ayhan Işık ve şehidin annesi Nazife Akkuş kesti.

Ücretsiz olacak

İçinde kapalı mekan olarak kullanılabilecek kıl çadır ve oyun parkının da bulunduğu park, şehit ve gazi ailelerine ücretsiz olacak. Törende konuşan Başkan Öndeş, “Şehit annemiz bu memlekete bir evlat verdi, biz de şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için böyle bir projeye vesile olduk. Maneviyatımızı güçlendiren bir projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta meclis üyelerimiz ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Şehidin annesi Nazife Akkuş da, Başkan Öndeş ve emeği geçenlere teşekkür etti. Akkuş, “Parka oğlumun adının verilmesinden dolayı Germencik Belediye Başkanımız Fuat Öndeş ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu park sayesinde oğlumun adı sonsuza kadar yaşayacak” dedi.