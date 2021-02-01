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    HaberlerEge Haberleri Şehir bandosuna eleman aranıyor
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    01.02.2021 - 00:02 |

    Şehir bandosuna eleman aranıyor

    Şehir bandosuna eleman aranıyor

    Milas Belediyesi, kurulması planlanan şehir bandosu için ekipte görev alacak gönüllüler arıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Güney, başvuru şartları hakkında açıklamalarda bulundu, “18 yaşından büyük tüm vatandaşlarımız şehir bandosu seçmelerine başvurabilecek. Bando eğitmeni Tuncay Mızrak tarafından başvuracak adayların müzikal yetenekleri ve ritim algısı değerlendirilecek. Bando takımında yer alacak kişilere enstrümanlar belediye tarafından sağlanacak” dedi. Başvurular için 512 1085 no’lu telefon aranabilir.

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