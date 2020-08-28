Şehir Hastanesi yükseliyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop’la birlikte Bayraklı Entegre Şehir Hastanesi kampüsünü inceledi. Vali Köşger, 618 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 2 bin 60 yatak, 337 poliklinik odası, 54 ameliyathane ve 374 yoğun bakım odası planlanan sağlık yatırımıyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden proje ve vaziyet planıyla ilgili detaylı bilgi aldı.



Ardından Köşger ile Öztop beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanını gezdi.