BİST1.1090.90EURO8.68-0.17USD7.34-0.17ALTIN455.45-1.58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şehir Hastanesi yükseliyor
    ABONE OL
    28.08.2020 - 00:03 |

    Şehir Hastanesi yükseliyor

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Bayraklı Entegre Şehir Hastanesi’ni gezdi, son durum hakkında bilgi aldı

    Şehir Hastanesi yükseliyor

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop’la birlikte Bayraklı Entegre Şehir Hastanesi kampüsünü inceledi. Vali Köşger, 618 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 2 bin 60 yatak, 337 poliklinik odası, 54 ameliyathane ve 374 yoğun bakım odası planlanan sağlık yatırımıyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden proje ve vaziyet planıyla ilgili detaylı bilgi aldı.

    Ardından Köşger ile Öztop beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanını gezdi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

    Sıradaki Haber