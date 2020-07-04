04.07.2020 - 00:03 |
Şehir tiyatrosu perdesini açıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 10 Temmuz Cuma günü “Geç Kalanlar” adlı tiyatro oyununu Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sergileyecek.
Usta oyuncu Pervin Ünalp’in yazıp yönettiği oyun, koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak sahnelenecek. Açık Hava Tiyatrosu’na girerken tüm seyircilerin ateşleri ölçülecek, ayrıca maskeyle oyunu izlemeleri sağlanacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yapıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.