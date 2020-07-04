Şehir tiyatrosu perdesini açıyor

Usta oyuncu Pervin Ünalp’in yazıp yönettiği oyun, koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak sahnelenecek. Açık Hava Tiyatrosu’na girerken tüm seyircilerin ateşleri ölçülecek, ayrıca maskeyle oyunu izlemeleri sağlanacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yapıldı.