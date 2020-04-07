Şehit annesine jandarma desteği

Manisa Salihli’de jandarma ekipleri, şehit annesinin odunlarını motorlu testere ile kesip küçük parçalara ayırdı. Ekipler, 1999 yılında Şırnak Beytüşşebap’ta şehit olan Uzman Çavuş Emin Açıkgöz’ün kırsal Akören Mahallesi’nde yaşayan annesi Gülser Açıkgöz’e erzak yardımında bulundu. Jandarma, Açıkgöz’ün talebi üzerine kestiği odunları odunluğa da taşıdı. Şehit annesi, isteğini yerine getiren jandarmalara teşekkür etti.