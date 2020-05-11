Şehit annesinin pastası İduğ’dan

Bornova Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi üyeleri, uzman pasta eğitmenleri eşliğinde şehit annelerine özel Anneler Günü pastası hazırladı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da kendi yaptığı pastayı 1991 yılında şehit düşen Piyade Onbaşı Adem Er’in Kazımdirik Mahallesi’nde oturan annesi Fatma Er’e teslim etti. İduğ’un sürpriziyle büyük mutluluk yaşayan anne Fatma Er, böylesi bir günde hatırlamanın çok güzel olduğu ifade etti. Bornova’da 104 şehit ailesi olduğunu hatırlatan Başkan İduğ, “Vatan için gözlerini dahi kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti analarımıza ne yapsak azdır. Tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.