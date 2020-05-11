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    HaberlerEge Haberleri Şehit annesinin pastası İduğ’dan
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    11.05.2020 - 00:05 |

    Şehit annesinin pastası İduğ’dan

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle meslek edindirme kurslarına ara verilen Bornova Belediyesi Gastronomi Merkezi ve Mutfak Atölyesi, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

    Şehit annesinin pastası İduğ’dan

    Bornova Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi üyeleri, uzman pasta eğitmenleri eşliğinde şehit annelerine özel Anneler Günü pastası hazırladı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da kendi yaptığı pastayı 1991 yılında şehit düşen Piyade Onbaşı Adem Er’in Kazımdirik Mahallesi’nde oturan annesi Fatma Er’e teslim etti. İduğ’un sürpriziyle büyük mutluluk yaşayan anne Fatma Er, böylesi bir günde hatırlamanın çok güzel olduğu ifade etti. Bornova’da 104 şehit ailesi olduğunu hatırlatan Başkan İduğ, “Vatan için gözlerini dahi kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti analarımıza ne yapsak azdır. Tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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