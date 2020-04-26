Şehit babasının isteğini kırmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılında bu talebe ziyaretle karşılık veren Sandal, pasta aldı, Tuğsem’in evine gitti.

Tuğsem Taşkıran, Başkan Sandal’ı kapıda piyanoyla İzmir Marşı’nı çalarak karşıladı. Tuğsem’in hem bayramını hem de doğum gününü kutlayan Başkan Sandal, kitap ve satranç takımı ile imzalı fotoğrafını hediye etti.

Anne Derya ve baba Fazıl Taşkıran da, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Sandal’a teşekkür etti.