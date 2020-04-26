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    HaberlerEge Haberleri Şehit babasının isteğini kırmadı
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    26.04.2020 - 00:03 |

    Şehit babasının isteğini kırmadı

    Bayraklı’nın Mansuroğlu Mahallesi Kaya Sitesi’nde yaşayan, torununun Başkan Serdar Sandal’ı çok sevdiğini belirten, 9’uncu doğum günü için imzalı fotoğraf isteyen şehit Uzman Jandarma Yahya Topkaya’nın babası Arslan Ali Topkaya, Bayraklı Belediyesi’ne ulaşarak talebini iletti.

    Şehit babasının isteğini kırmadı

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılında bu talebe ziyaretle karşılık veren Sandal, pasta aldı, Tuğsem’in evine gitti.
    Tuğsem Taşkıran, Başkan Sandal’ı kapıda piyanoyla İzmir Marşı’nı çalarak karşıladı. Tuğsem’in hem bayramını hem de doğum gününü kutlayan Başkan Sandal, kitap ve satranç takımı ile imzalı fotoğrafını hediye etti.

    Anne Derya ve baba Fazıl Taşkıran da, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Sandal’a teşekkür etti.

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