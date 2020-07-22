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    HaberlerEge Haberleri Şehit-gazi yakınına otoparklar ücretsiz
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Şehit-gazi yakınına otoparklar ücretsiz

    ŞEHİT ve gazi yakınları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZELMAN bünyesindeki tüm otoparklardan, saat sınırı olmaksızın ücretsiz yararlanabilecek. Uygulamadan şehitlerin dul eşleri, yetim aylığı alan çocukları, anne ve babaları ile gazilerin eşleri faydalanabilecek

    Şehit-gazi yakınına otoparklar ücretsiz

    ŞEHİT ve gazi yakınları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZELMAN bünyesindeki tüm otoparklardan, saat sınırı olmaksızın ücretsiz yararlanabilecek. Uygulamadan şehitlerin dul eşleri, yetim aylığı alan çocukları, anne ve babaları ile gazilerin eşleri faydalanabilecek. Otoparklardan faydalanmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kartlara sahip olma şartı aranacak. Araç ruhsatı ve kimlikle İZELMAN’a başvuru yapacak gazilerin, gazi eşlerinin ve şehit yakınlarının araçlarının plakalarını sisteme kayıt ettirmesi istenecek.

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