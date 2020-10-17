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    17.10.2020 - 07:00 |

    Şehit polisler kitapta

    Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve beraberindeki personel, Bigalı şehit polis ailelerini evlerinde ziyaret etti, ‘İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şehitleri’ adlı kitabı takdim etti.

    Şehit polisler kitapta

    Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve beraberindeki personel, Bigalı şehit polis ailelerini evlerinde ziyaret etti, ‘İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şehitleri’ adlı kitabı takdim etti. Özkan, “Her iki şehit polisimiz de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken şehitlik mertebelerine yükselmiştir. Hazırlanan kitabı ailelerine takdim ettik” dedi.

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