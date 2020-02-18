Şehit yakınları ve hamilelere ücretsiz

Marmaris’te organik gıda maddeleri satışı yapan Vural, işyerine gelen şehit aileleri, hastalar ve hamilelerden ücret talep etmiyor.

MARMARİS’in Bayır Mahallesi’nde yetiştirdiği doğal gıda ve şifalı otları satan Hasan Ali Vural, işyerine gelen şehit ailelerinin, hastaların ve hamilelerin yiyip satın almak istedikleri ürünlerden ücret almıyor. Vural, Kanada, İngiltere, Katar, Rusya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, İtalya ve Fransa gibi ülkelere bal, arı sütü, propolis, çeşitli otlar ve bal ve polen karışımı ürünleri kargoyla gönderiyor. Vural’ın işyerinde toprak küp içinde sergilediği 107 yıllık kara kovan balı ise ilgi görüyor.

30 yıldır yapıyor

Babadan kalma mesleğini 30 yıldır sürdüren Vural, “Bir kutu ürünün şehit yakınlarımız için lafı olmaz, olmamalıdır” dedi.- ALİ GÜNDOĞAN DHA