Şehitlere selam olsun!

Yeşil mavililer gerçekleşen hain saldırıda ölen 33 şehidimiz için sahaya 'BAŞIMIZ SAĞOLSUN' pankartıyla çıktı. Maçtan önce şehitler için 1 dakikalık saygı duruşuda yapıldı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket sahasındaki maçta üçüncü çeyrekte elde ettiği 23-10'luk skorun etkisiyle Bandırma Kırmızı'yı 69-60 yendi. Konuk ekibin koçu Ayberk Alen maçın sonlarında direkt diskalifiye edildi.



Merkezefendi Belediyesi Baş antrenörü Şahin Ateşadağlı maç sonrası açıklamalarda bulundu.



“Acı içindeyiz”



Ateşdaģlı "Öncelikle iki takımı da böyle zor günde yaptıkları mücadeleden dolayı kutluyorum. Çok sevindik diyemeyiz. Çünkü ülkemizin yaşadığı şeyler çok ortada. Son derece üzücü ve acı içerisindeyiz. Allah, şehitlerimizi rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır ihsan eylesin. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sevinemiyoruz bile böyle maç kazandıktan sonra. Kaybetsek kazansak aynı şey. Hayat devam ediyor ama inşallah sorunlar bir an önce çözülür. Bizde spora daha iyi bir şekilde odaklanalıp daha keyifli günler geçiririz"dedi.



‘Sözün bittiği yerdeyiz’

Bugün basketbol adına konuşacak hiçbir şey yok diyen Takım kaptanı Ümit Sonkol sözlerini şöyle sürdürdü, “33 tane şehidimiz var. Yaralılarımız var. Önce buradan tüm Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bence böyle bir günde basketbol konuşmanın da bir manası yok" dedi.