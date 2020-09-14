Şehitlerin isimleri parkta ölümsüzleşti

Alacamescit Mahallesi’nde yer alan Adalızade Mezarlığı’nın karşısındaki 1200 metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanan parkta, Çanakkale Savaşlarında yaşamını yitiren 85 Kuşadalı şehidin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt ile elinde Türk bayrağı taşıyan bir asker heykeli yer alıyor. Çocuk oyun grubu, oturma grubu ve yürüyüş yolları da bulunuyor.



Günel’den teşekkür



Parkın açılışında konuşan Kaymakam Sadettin Yücel, vatan için canlarını ortaya koyan şehitleri anmanın milli bir görev olduğunu belirtti, “Birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek yaşatılmasına aracılık edeceğini inanıyorum” dedi. Başkan Ömer Günel de, kente şehitlerin anısını yaşatacak ve isimlerini ölümsüzleştirecek bir park alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Günel, “Topluma mal olmuş, kentimiz ve ülkemiz için önemli ve değerli isimleri parklarımızda yaşatarak ölümsüzleştirmek istiyoruz” diye konuştu. Günel, Kuşadası’nın şehitlerini onurlandırmak ve isimlerini sonsuza kadar yaşatmak amacıyla tasarlanan parkta emeği geçenlere teşekkür etti.