Şehler Caddesi’ne sıcak asfalt döküldü

İlçenin en işlek caddelerinden olan Şehler Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Parke döşeli olan yolda ilk olarak altyapı çalışmaları tamamlandı. Caddede yaklaşık 1000 metrelik sıcak asfalt yapılacağını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Çine’de vatandaşlarımızın talep ettiği yatırımları da programımıza aldık” dedi.