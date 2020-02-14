14.02.2020 - 00:03 |
Şehler Caddesi’ne sıcak asfalt döküldü
Aydın’ın dört bir tarafında çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Çine’de de yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.
İlçenin en işlek caddelerinden olan Şehler Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Parke döşeli olan yolda ilk olarak altyapı çalışmaları tamamlandı. Caddede yaklaşık 1000 metrelik sıcak asfalt yapılacağını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Çine’de vatandaşlarımızın talep ettiği yatırımları da programımıza aldık” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.