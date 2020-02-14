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    HaberlerEge Haberleri Şehler Caddesi’ne sıcak asfalt döküldü
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    14.02.2020 - 00:03 |

    Şehler Caddesi’ne sıcak asfalt döküldü

    Aydın’ın dört bir tarafında çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Çine’de de yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

    Şehler Caddesi’ne sıcak asfalt döküldü

    İlçenin en işlek caddelerinden olan Şehler Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Parke döşeli olan yolda ilk olarak altyapı çalışmaları tamamlandı. Caddede yaklaşık 1000 metrelik sıcak asfalt yapılacağını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Çine’de vatandaşlarımızın talep ettiği yatırımları da programımıza aldık” dedi.

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