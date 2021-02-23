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    HaberlerEge Haberleri Şehzadeler’e 135 milyonluk yatırım
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    23.02.2021 - 00:04 |

    Şehzadeler’e 135 milyonluk yatırım

    MANİSA Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler’de altyapıdan üstyapıya, atık su arıtma tesislerinden dere ıslahlarına, içme suyu sondajlarından depo bakım onarımlarına kadar 135 milyon lira yatırım yaptı.

    Şehzadeler’e 135 milyonluk yatırım

    Yunusemre sınırları içinde inşa edilen Manisa Merkez Atık su Arıtma Tesisi ile Şehzadeler’in de evsel nitelikli atık sularının arıtımı yapılıyor. Tesise, 5.5 milyon lira yatırım bedeliyle güneş enerji santrali kuruldu. Karaoğlanlı Mahallesi’nde atıl durumda bulunan atık su arıtma tesisi yapılan yatırımla faaliyete alındı. 37 içme suyu deposuyla 2 terfi binası yenilendi. 14 sondaj kuyusu açıldı. 133 kilometre dere temizliği yapılarak 15 bin ton çöp toplandı. İlçe merkezine 30 bin tonluk yeni içme suyu deposu inşa edileceğini müjdeleyen Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, “Hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğiz” dedi.

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