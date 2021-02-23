Şehzadeler’e 135 milyonluk yatırım

Yunusemre sınırları içinde inşa edilen Manisa Merkez Atık su Arıtma Tesisi ile Şehzadeler’in de evsel nitelikli atık sularının arıtımı yapılıyor. Tesise, 5.5 milyon lira yatırım bedeliyle güneş enerji santrali kuruldu. Karaoğlanlı Mahallesi’nde atıl durumda bulunan atık su arıtma tesisi yapılan yatırımla faaliyete alındı. 37 içme suyu deposuyla 2 terfi binası yenilendi. 14 sondaj kuyusu açıldı. 133 kilometre dere temizliği yapılarak 15 bin ton çöp toplandı. İlçe merkezine 30 bin tonluk yeni içme suyu deposu inşa edileceğini müjdeleyen Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, “Hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğiz” dedi.