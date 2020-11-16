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    16.11.2020 - 00:02 |

    Şeker hastaları dikkat!

    Şeker hastaları dikkat!

    SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, koronavirüsün diyabet hastalığının kontrolünü zorlaştırdığını söyledi. Enfeksiyonların insüline karşı direnç oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, Kovid-19’un da diğer enfeksiyonlar gibi kan şekeri yüksekliğine yol açtığını belirtti. Özkan, “Bir diyabet hastası Kovid teşhisi konmadan önce günde 2 kere şekerini ölçüyorsa teşhis konduktan sonra günde 4 kere şekerini ölçmeli. Kan ölçülen kan şekeri düzeyine göre insülin doz ayarlaması lazım” dedi. - AA

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