Sekiz maddelik itibar önerisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel, koronavirüs sürecini en az kayıpla atlatmanın yollarını arayan firmalara önerilerde bulundu. Türkel, “Markanızın sadece bir ürün ya da hizmetten oluşmadığını, vaatleri ve hikayesi ile paydaşların zihninde yer aldığını unutmayın. Dijitalleşmeyi sadece sosyal medyada varlık göstermek olarak algılamayın. Markanızın geçmişten gelen ve bugün oluşan verilerini kayda alın. Başta müşteriler olmak üzere çalışanlar, tedarikçiler, medya, üniversite ve yerel toplulukların beklentilerini iyi kavrayın. Paydaşların markanızdan beklentilerini önem sırasına göre listeleyin. Bu talepleri, hangi etkili unsurlarla yönetebileceğinizin planını yapın. Kriz döneminde en önemli beklenti, markanın karşılık beklemeden topluma bir şeyler vermesidir. Fırsatçı görünmeyin, samimiyet oluşturun. Dayanışma ve sosyal fayda odaklı projeler geliştirmeye özen gösterin. Rakip firmalarla işbirliğine açık olun. Hata yapmanız durumda paniğe kapılmayın. Hatanızı ve düzeltme eylemlerinizi açıkça paylaşın” diye konuştu.