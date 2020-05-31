31.05.2020 - 00:01 |
Sekiz ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Selvili Mahallesi’nde, aralarında bir sokak bulunan 2 depoda, yüklü miktarda sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 8 ton sahte etil alkol, 3 bin etiket ve 2 litre gliserin ele geçirdi. Dört kişi gözaltına alındı.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.