Sektörün geleceği nitelikli elemanda

Gazeteci Yazar Nedim Atilla’nın moderatörlüğünü yaptığı “HORECA sektörünün geleceği” konulu panelde Mutfak Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kakınç, “Anadolu toprakları nitelikli gıda ürünleri olarak çok zengin. Biz Türk mutfağının tanıtımı için lezzet hazinemize, özümüze sahip çıkmak gibi bir misyon edindik. Bu doğrultuda kaybolan ürünleri hatırlatmanın, dünyaya yeni bir kapı açmanın en önemli kanallarından biri de HORECA” dedi. Çukurova Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Tayyar Zaimoğlu ise, “Otellerde, Türk mutfağı doğru ürünlerle, iyi bir sunumla verilmesi gerekiyor. Bunu başaracak olanlarda nitelikli şefler” diye konuştu.



İşin başındayız



Gastronomi Duayeni Osman Serim de turizmde insan kaynağının önemine dikkat çekti, “Türkiye otelcilikte ve gastronomide bir dünya devi haline geliyor. Dünyanın belli başlı metropollerinde Türk markalarına sıklıkla rastlanıyor. Bunların arkasında durabilmek için insan kaynağına ihtiyaç var. Üniversite seviyesinde profesyonel aşçılık eğitimi veren 22 kurumumuz var. İşin başındayız, 10 yıl sonra insan kaynağı olarak önemli bir yere sahip olabileceğimizi söyleyebiliriz” dedi.