Sektöründe Türkiye birincisi oldu

180 milyon 782 dolarlık ihracat rakamıyla listeye Türkiye’nin en büyük 83. ihracatçısı olan firma, Muğla ilinde de en çok ihracat yapan firma ünvanını korudu.

İhracat şampiyonu olmaktan gurur duyduklarını söyleyen KLC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Küresel krizler, jeopolitik sorunlar ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarında üretmeye, ihraç etmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl da sektörümüzün lideri olarak yerimizi koruyor, ihracat rakamlarında ülkemiz firmaları içinde üst sıraları zorlamaya devam ediyoruz” dedi.